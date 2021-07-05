Balyoz mağduru Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, 6’ncı ölüm yıldönümünde anıldı
Balyoz kumpasıyla hapse atılan ve hapiste kansere yakalanarak yaşamını yitiren kumpas şehidi Amiral Cem Aziz Çakmak, dün 6. ölüm yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Törende başta Çakmak’ın eşi, kardeşi, çocukları ve torunları olmak üzere; silah arkadaşları, Kumpas-Der temsilcileri, Memleket Partisi yöneticileri, Üçüncü Yol platformu, yazarımız Barış Terkoğlu ve Çakmak’ın sevenleri hazır bulundu.
Törende söz alan Cem Aziz Çakmak’ın devre arkadaşı Emekli Deniz Kurmay Albay Bülent Kul, “Yenilikçi zihniyeti ve güçlü kişiliğiyle bir kutup ayısı gibi yol gösterici istikrar simgesi olarak yaşamış merhum Amiral Cem Aziz Çakmak’ı aramızdan ayrılışının altıncı yıldönümünde ailesi, dostları ve arkadaşları olarak sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Haksızlıklara karşı gerçekleri büyük bir cesaretle haykırmayı onurlu yaşamın gereği olarak görmüştür. Onun cesareti; Balyoz kumpasının en karanlık günlerinden kanserle mücadelesinde son nefesini verdiği ana kadar en ufak bir kırılım ve sapma göstermemiş, Atatürk’ün izinde daima ilkeli, sağlam ve asil bir duruş sergilemiştir” dedi.
Törende söz alan Ümraniye Cevherağa Camii görevlisi İdris Erdem de “Aslan bir gün şeytana ormandaki adamlar senin adamların değil mi, neden Allah Allah diye bağırıyorlar dediğinde şeytan, bizim işimiz kandırmak, en çok da Allah ile aldatmak demiştir. Şeytanlar ve şeytanilerle mücadele etmek, bizlerin görevleridir. Cem Amiral şeytanla, şeytanilerle mücadele ederek geçirdi ömrünü ve bu görevini layıkıyla yerine getirmiştir” diye konuştu.
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