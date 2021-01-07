Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

07 Ocak 2021 Perşembe, 15:18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Aralık ile biten haftada 17 milyar 674 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liradan 3 trilyon 575 milyar 923 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 35 milyar 379 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 455 milyar 28 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Aralık ile biten haftada 1 milyar 55 milyon lira artarak 675 milyar 951 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 324 milyon lirası konut, 11 milyar 786 milyon lirası taşıt ve 385 milyar 842 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 380 milyon lira artarak 591 milyar 610 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 artarak 145 milyar 145 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 571 milyon lirası taksitli, 81 milyar 574 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 662 milyon lira artarak 150 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 108 milyar 672 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 39 milyon lira artarak 763 milyar 394 milyon lira oldu.