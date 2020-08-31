Barış Atay'a destek yağdı
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma sonrası saldırıya uğramasına tepkiler yükseldi. Atay'a sosyal medyada destek yağdı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma sonrası saldırıya uğramasına tepkiler yükseldi. Atay'a sosyal medyada destek yağdı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul Kadıköy'de 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Atay, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmişti. Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Atay'a saldıran grup küfürlerin yanı sıra "vatan haini" gibi hakaretlerde bulundu.
Öte yandan Numune Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atay'ın bu sabah hastaneden ayrıldığı ve yarın TİP Genel Merkezi'nde bir basın açıklamasında bulunacağı öğrenildi.
SOYLU HEDEF GÖSTERDİ, SALDIRI GELDİ
Barış Atay’ın “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız” şeklindeki tweet’ini alıntılayan Süleyman Soylu, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da Senden tam tecavüzcü olur…” ifadelerini ifadelerini kullanmıştı.
DESTEK YAĞDI
Saldırının ardından başta sanatçı ve siyasetçi dostları olmak üzere Barış Atay'a destek yağdı. Twitter'da #BarışAtayYalnızDeğildir etiketi ile destek mesajları yazıldı.
İşte o mesajlardan bazıları:
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