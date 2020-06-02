Barış Çakan paylaşımlarına soruşturma!

02 Haziran 2020 Salı, 15:13

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs’ta 20 yaşındaki Barış Çakan, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli ve tanık ifadelerinde, Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için değil, arkadaşının ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarması nedeniyle çıkan kavgada öldüğü belirtildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili sosyal medya üzerinden "yanlış, yanıltıcı, halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek propaganda amaçlı paylaşımlar" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı öğrenildi.



