Barış Çakan paylaşımlarına soruşturma!
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada Barış Çakan’ın öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Paylaşımlarda Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü öne sürülmüştü.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs’ta 20 yaşındaki Barış Çakan, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Cinayetle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli ve tanık ifadelerinde, Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için değil, arkadaşının ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarması nedeniyle çıkan kavgada öldüğü belirtildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili sosyal medya üzerinden "yanlış, yanıltıcı, halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek propaganda amaçlı paylaşımlar" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı öğrenildi.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyaya yanıt
- İstediği ayakkabıyı almayınca annesini merdivenden itti
- Özel güvenlik görevlisine kurşun yağmuru
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: 'AKP iktidarı bitecek'
- İstanbul'da çete savaşları! Dehşete düşüren görüntüler
- Tatilcilerin akınına uğradı! Maskeyle güneşlendiler
- Tüyler ürpeten olay! Temizlik işçisi fark etti
- Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar
- Sivas'ta bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık
- Şoke eden anlar! Canlı yayındaki muhabire isabet etti