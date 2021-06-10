Barış Pehlivan yazdı: Onlara kim kaç dedi?

Yazarımız Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star gazetesinin Erdoğan'ın açıklamasından iki gün sonra attığı manşeti hatırlatarak, "Evet, bu “kaçın” demekti, onlar da zaten kaçtı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 09:37
Barış Pehlivan yazdı: Onlara kim kaç dedi?
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Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan; bugünkü köşe yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda, "Kaç dediler, kaçtım" dediğini aktararak, çarpıcı bir konuya değindi.

"Kara para aklamaktan aranan Sezgin Baran Korkmaz’a “ülkeyi terk et” deniyor, o da gidiyor" ifadelerini kullanan Barış Pehlivan, Peker'in videolarının on milyonlarca kişi tarafından izlendiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise bu suçlamalara tatmin edici bir yanıt veremediğini söyledi.

"Gerçek mi yani bunlar? Yani suçlular cezaevine girmesin diye devlet onları yakalanamayacakları yerlere mi gönderiyor?" diye soran Pehlivan; Zekeriya Öz, Adil Öksüz, Faruk Fatih Özer gibi isimlere "kimin yol verdiğini" sordu.

"Liste uzar gider. Şu hatırlatmayla bitireyim" diyen Pehlivan, yazısını şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2015’te şöyle dedi FETÖ’ye dair:

“Türkiye’deki şehir imamları açıklandı ve hepsi birden kaçıverdi. Yakında belki de ülkelerin imamları açıklanacak. Uluslararası camiada bakalım neler olacak?”

Aradan iki gün geçti. Ethem Sancak’ın Star gazetesi 106 dünya imamının fotoğrafını tam sayfa yayımladı. Evet, bu “kaçın” demekti, onlar da zaten kaçtı."


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