Sedat Peker'den, Süleyman Soylu'ya yeni gönderme

20 Haziran 2021 Pazar, 16:06

YouTube'dan yayımladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

'HEPSİNİN DOSYASI ÖNÜMDE'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik paylaşım yapan Peker, ''Süslü süleyman, özel günlere değer veren bir kişilik olduğum için bugün seninle ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Ama şunu unutma, seni mahvedeceğim. Bütün çaldığın çırptığın ne varsa hepsinin dosyası önümde. Bu azap bitsin diye Yüce Allah’a yalvaracaksın ama bitirmeyeceğim'' ifadelerini kullandı.