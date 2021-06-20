Sedat Peker'den yeni video

20 Haziran 2021 Pazar, 22:34

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süre sonra YouTube hesabında "ZAFERİN BÜYÜKLÜĞÜ MÜCADELENİN ZORLUĞUYLA ÖLÇÜLÜRMÜŞ" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Peker videosuna "Bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm ya da cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Bu paylaşımları da başkalarının benim adına yaptığını söylemişler; bu vesileyle bu kısa videoyu çekme zorunluğu hissettim" diyerek başladı.

Peker videoyu kendisi hakkında çıkan "yakalandı, paylaşımları başkaları yapıyor" iddiaları üzerine oluşan karışıklığı gidermek için çektiğini aktardı. Peker, video paylaşmama nedeninin bulunduğu ülkedeki yetkililerin önerisiyle olduğunu ifade etti. Öte yandan videoda Peker, yeni videoların da geleceğini de duyurdu.

Peker, yeni videosunda dekor olarak Paulo Coelho'nun Işığın Savaşçısının El Kitabı'nı kullandı. Peker'in masasında yine tripoda takılı bir dürbün yer aldı.

Bulunduğu ülke yetkilileri ile 15 gün içerisinde yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen Peker, video yayınlamanın mümkün olmaması durumunda başka bir ülkeye geçeceğini söyledi.

Peker'in "ZAFERİN BÜYÜKLÜĞÜ MÜCADELENİN ZORLUĞUYLA ÖLÇÜLÜRMÜŞ" başlıklı yeni videosu şu şekilde:

Öncelikle şunu söylemek isterim; video çekmeme konusu benim fikrim ya da düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmız şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım.

Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş.

Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimiz veya bizden gıcık kapan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA ÇOK EĞLENECEĞİZ"



Öncelikle şunu söylemek isterim; biz akit yaptık. Ne üzerine akit yaptık? Bunu daha önceki videolarımızda uzun uzun konuştuk. Ben aktimden dönmem kardeşlerim.

Sizin de dönmeyeceğini biliyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz, çok keyifli anlar yaşayacağız. Hepsini deli edeceğim. Size söz verdiğim gibi vallahi de billahi de deli edeceğim .

. Benim için endişenlendiğinizi biliyorum, benim için endilenşelenmeyen ufak çocuklarım için endişelenenlarıin olduğunu da biliyorum. Çocukken hayaller kurardım. Bir hamakta yatarken hayallerimi meltepe göre ayarlarken maalesef hayat bana kasırga ve fırtına olarak geldi.

Gönlünüz rahat olsun! Kendimizi de sevdiklerimizi de ailemizi de koruyabilecek kadar cesaret sahibiyiz ve akıl sahibiyiz.

"UMUT HIRSIZLARINA UMUDUMUZU ÇALDIRMAMALIYIZ"



Biliyorum bir çoğunuzun morali çok bozuk. Yaşadığınız şartlar ve imkansızlıklardan dolayı. Ancak böyle durumlarda ben hep şöyle yapardım: Benden çok kötü kadere sahip insanların hayatlarını incelerdim. Bunlardan bir tanesini cezaevinde okumuştum "Sistemde 50 Yıl (Jimmy Laing) " diye. 10 sene oldu kitabı. Küçük bir suçtan dolayı hem krimanal bölümü olan bir yere giriyor.

Daha sonra karıştığı başka suçtan dolayı cezası hep artıyor. Daha sonra bakıyorlar zeki bir adam, sistem kurabiliyor. Sistem hep böyle işliyor. Oradaki görevlilerde hep olumsuz rapor yazdıkları için hep orada kalıyor. Aradan 50 yıl geçiyor. Bir kadının kefil olmasıyla oradan çıkıyor, daha sonra onunla evleniyorlar. Bu adam İskoçya'da üniversitelerde konferans veriyor.

Böyle kötü bir kaderimizde olabilirdi. Bu sebeple umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umut hırsızlarına umudumuzu çaldırmamalıyız. Hep demeliyiz ki bir umuttur yaşamak.

"BİR YOLUNU BULACAĞIM"



15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacakmış, hayati riskimle ilgili. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada ama başka bir ülkede bir yolunu bulacağım. Yaptığımız akti tamamlayacağız.

Peker'in yeni videosu şöyle: