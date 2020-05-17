Barışlar’a tazminat

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile gazetemiz yazarı ve Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun 2011 yılında yargılandığı OdaTV dosyasından tutuklanmalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptıkları başvuru sonuçlandı.

AİHM, Adalet Bakanlığı’nı ‘hak ihlali’ gerekçesiyle tazminata mahkûm etti. AİHM, Adalet Bakanlığı’nın tutuklama sürecine ilişkin “hak ihlali yapıldığı” yönündeki deklerasyonunu 9 Nisan’daki kararla kabul etti.

Bu kararla bakanlık OdaTV yöneticilerine belirlediği bir miktarda tazminat ödemeyi kabul etmiş oldu. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tazminat ücretinin Pehlivan ve Terkoğlu’na ödenmesi bekleniyor.

HÜKÜMET DE FARKINDA

OdaTV avukatlarından Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu karar, Türkiye demokrasisinin, özgürlük hakkı ve ifade hürriyeti bağlamında ‘sorunlu soruşturmaların’ gölgesinde kaldığını gösteriyor. Hükümetin, ‘tek taraflı deklarasyonu’ ve ‘dostane çözüm talebi’ de bunun farkında olunduğunun dışavurumu.”