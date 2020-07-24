Başına yorgun mermi isabet etti: "Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu"

24 Temmuz 2020 Cuma, 15:16

Olay, çarşamba akşamı merkeze bağlı Salarha beldesinde meydana geldi. Bir çay fabrikasında çalışan elektrik teknisyeni Emrah Köseoğlu, bahçede yürürken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu'nun başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Kafatasını delen mermi ameliyatla çıkarıldı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"



O anları anlatan Köseoğl, "Başına yorgun mermi isabet ettiğini öğrendiğinde çok şaşırdım. Vardiya bitimine bir saat kala fabrikanın içerisinde yürüyüşe çıktım. Sonra bir anda yere yığıldım. Ne olduğunu anlamadım. Beni kanlar içerisinde gören arkadaşlarım hemen yardım istedi. Beni hastaneye kaldırdılar. İlk anda vücudumu hissizleşti. Yavaş yavaş ellerimi hissettim, ama ayaklarımı hala hissetmiyorum. Dün öğleden sonra ameliyata girdim. Mermi çekirdeğini aldılar. Ama ayaklarım hala güçsüz his kaybı yaşamışım. Ayaklarımı hissediyorum ama kaldıramıyorum. Hayatım 2 milimetre ile kurtuldu."

"BELDEN AŞAĞINI HİSSETMEKTE ZORLANIYOR"



Köseoğlu’nun ağabeyi Enver Köseoğlu, "Kardeşimin kafasında bir kanama olduğundan hastaneye kaldırıldı. Hastanede tomografi sonrası merminin kafasında isabet ettiğini öğrendik. İlk defa yorgun mermi diye bir şeyin varlığından haberimiz oldu. Merminin havadan gelip kafatasının çatlattığını söylediler. İçerde bulunan bir damara da baskı yapmış. Kardeşim şu anda belden aşağını hissetmekte zorlanıyor. Bu durumun kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Kimsenin canına mal olmasın. Bu bir insanda olmayabilir. Bir hayvana da denk gelebilirdi. Bir candan olmaya ne gerek var’’ dedi.