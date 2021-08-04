Başkan Ekrem Oran: Ilıca’ya iade-i itibar kazandıracağız
Ilıca Yıldız Burnu’nunda yıllardır atıl durumda bulunan alana, vatandaşların denize girebileceği, yürüyüş yapıp, bisiklete binebileceği bir rekreasyon alanı kazandırdıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Ilıca’ya bir iade-i itibar kazandıracağız” dedi.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Ilıca Yıldız Burnu’na yeni bir rekreason alanı kazandırdıklarını bildirdi. Ilıca’da yıllardır atıl durumda bulunan alana plaj, yürüyüş ve bisiklet yolu yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Oran, burada ayrıca aydınlatma ve sulama sistemi kurarak peyzaj düzenlemesi yaptıklarını ifade etti.
Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için bu alanda ışıklandırmaların arttırıldığını dile getiren Oran, ayrıca güneşlenme terasları ve plaj hizmeti için gerekli tüm çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Rekreasyon alanının halkın kullanımına açıldığını ifade eden Oran, “Ilıca’ya bir iade-i itibar sözümüz vardı, sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize girebileceği, yürüyüş yapıp, bisiklete binebileceği, akşamları aileleriyle birlikte deniz havası alabilecekleri çok güzel bir Rekreasyon Alanı’nı Ilıca’ya kazandırdık. Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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