Başkan Seçer: ‘Deniz gittikten sonra paranın önemi yok’

15 Eylül 2020 Salı, 23:45

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantı döneminin ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Meclis’in önemli gündem maddelerinden birini gemilerden kaynaklı atıkların alınması hizmetini yerine getirecek olan Atık Kabul Tesisi’nin fizibilitesinin yapılması, kurulması, işletilmesi veya üçüncü şahıslar tarafından da işletilebilmesi için Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilmesi işlemleri için Büyükşehir Belediyesi adına 12 yıl süreyle Belediye Encümeni’ne yetki verilmesiyle ilgili madde oluşturdu. Başkan Seçer, Mersin’in denizini korumak adına gemilerden oluşan atıkların toplanması işlemine talip olduklarını ifade ederek, denetimler yapıldığını ancak kesilen cezaların caydırıcı olmadığını söyledi. Başkan Seçer, “Biz denizlerimizin kirletilmemesi için her türlü denetimi yapacağız, her türlü tedbiri alacağız. Biz denetimlerden ve atık toplamadan gelen bu parayı istemiyoruz, yani bunun bin katı daha para gelse benim denizim elden gittikten sonra bu paranın hiçbir kıymeti harbiyesi yok” dedi.

“Sintine alımına talibiz”

Seçer, Mersin denizinin kirletilmesinin önüne geçmesi için kamuoyu oluşturulması gerektiğini ifade ederken, atık toplama işi için 2023 yılına kadar lisans alan MIP firmasının bu işi yapacak gemiyi bile yakın tarihte aldığını söyledi. Seçer, “Bu konu çok önemli. Bir kamuoyu yaratmamız gerekiyor. Benim bildiğim MIP yakın tarihe kadar açıklarda geçiş yapan gemilerden, Mersin Limanı’na açıklarda demir atıp yük boşaltmak için bekleyen gemilerin dışında gemilerden sintine alamıyordu. Biz tamamına talibiz. Anamur’dan Adana sınırı deniz sınırımıza kadar, Antalya sınırımıza kadar buraları kontrol altına almak istiyoruz. Biz sizlerin desteğiyle Şube Müdürlüğü kurduk, sahillerimizin kirlenme probleminden dolayı. Sadece deniz kirliliği değil; deniz kirliliğinin sahile vurması ile sahilde yaratılan kirlilikler de bu bizim mücadele kapsamımız içerisinde. Biz Şubat ayında Akdeniz’e kıyısı olan Antalya, Adana, Hatay ve Mersin Büyükşehrimiz olmak üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ortaklığında Temiz Akdeniz Projesi Protokolü imzaladık. Tamamen bölgemizdeki, Akdeniz çanağındaki bu kirlilikle ilgili bir durum” diye konuşüu.





‘Biz denetimi helikopterle değil drone ile yapabiliyoruz’





Daha önce denetimlerin helikopterle yapıldığını anımsatan MHP Meclis Üyesi Mehmet Topkara’ya cevap veren Başkan Seçer, daha ucuz yöntemlerle denetimleri sürdürdüklerini ifade etti. Seçer, “Daha önce helikopterle denetim yapılıyordu. Biz o helikopteri kiraya çıkardık, müşterisi çıkarsa hemen satabiliriz. Biz onunla sahil taraması yapmıyoruz. Çünkü denetimle sorumlu olduğumuz koordinatlarımız da belli bizim. Denetimleri 2.5 milyon dolarlık helikopterle yapmıyoruz ama 300 bin liralık drone ile yapabiliyoruz. ‘Sahil taramalarını madem helikopterle yapıyorduk şimdi bu işi yapmıyor muyuz?’ diye bir soru aklınıza gelmesin. Daha ucuza yapıyoruz yani” diye konuştu.



