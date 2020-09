Başkan Utku Gümrükçü 500 gününlük görev süresini anlattı

25 Eylül 2020 Cuma, 15:30

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu ilk 500 günde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri CHP İl ve ilçe yöneticileri ile milletvekillerinin bulunduğu toplantıda anlattı. Başkan Gümrükçü’nün “Arı Gibi Petek Petek, 500 Günlük Emek” başlığı altında Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen sunumuna, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Kani Beko, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Başkan Gümrükçü, belediyedeki kurumsallaşma çalışmaları, belediyenin fiziki ve sosyal yatırım proje ve hizmetleri ile mali durum hakkında bilgi verdi.

'ÇOK DAHA FAZLASINI YAŞAYACAĞIZ'

Konuşmasına Çiğli’nin gelişimi için beklenti ve taleplere uygun birçok proje için çalıştıklarını belirterek başlayan Başkan Gümrükçü, “Göreve gelince öncelikle mali durumumuzu netleştirerek ciddi bir borç ödemesi gerçekleştirdik. Geçmişten bugüne çözülemeyen ama acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlarımız var. Ayrıca 80 binden 200 bine çıkan ilçemizin yeni nüfusunun talepleri var. CHP’nin temel evrensel ilkelerine uygun, hem dünü, hem bugünü hem de geleceği gözlemleyerek yeni projeler üretmeye ihtiyacımız var. Bu ilk 500 günde net tablomuzu ortaya çıkardık. Kurumsallaşma ve belediyenin net varlıklarını belirleme adına önemli çalışmalar yaptık. Birçok projeyi yaşama geçirdik. Bundan sonra da çok daha fazlasını yapacağız. Buradan sözünü veriyoruz” dedi.

'BELEDİYEDE DÖNÜŞÜM'

Çiğli’yi değiştirmek için önce Çiğli Belediyesi’nde değişime gittiklerinin altını çizen Başkan Gümrükçü, “Belediyemizi daha çağdaş ve aktif hale getirirsek sorunları da daha acil çözeriz diye düşündük. Öncelikle mali durumumu düzeltmeye çalıştık. Kurumsal yapıyı geliştirdik. Belediyemizde yeni müdürlükler kurduk. Belediyemizin mal envanterini çıkardık. Vatandaş ilişkileri sistemi CRM, IP Santral, Call Center, İş’te Çiğli gibi vatandaşımızla hızlı iletişimi sağlayan projelerimiz hizmete girdi. Yakında da Çiğli Kent Konseyini kuracağız; Ekim meclisinde gündeme gelecek. Esnaflarımızla ilişkilerimizi güçlü tutuyoruz. Mahallelerimize sandık kurmuştuk, 2021 de tekrar kuracağız. Dijital eğitim konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Projesi olan herkese kapımız açık ve onlarla irtibata geçeceğiz. İlk 500 günde kadın, çocuk ve gençlere yönelik birçok projeyi yaşama geçirdik. Makamı mahallelere taşıyarak halkımızın yanında olduk. İmece panosu kurarak halkımıza taze sebze ve meyve ulaştırdık. Kişisel bakım, dil ve konuşma terapisi, temizlik, sıcak yemek, gıda kolisi, bayramlarda tüp ve kahvaltı kolileri, hoş geldin bebek, hasta nakil ve engellilere yönelik birçok projeyle halkımızın yanında olduk. Spora önem verdik, yeni branşlar açarak binlerce çocuğa spor yaptırdık. Pandemi sürecinde biraz sekteye uğrasa da her ay bir park açılışı gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Covid ile mücadelede belediye olarak tüm imkanlarımızla seferber olduk” diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de konuşmasında “Belediye başkanlarına Osmanlı imparatorluğu döneminde şehri emin denirdi ve bunun bir sebebi vardı. Çünkü bu makam şehre sahip çıkan, şehri ve halkı koruyan anlamına gelmektedir. Bugün her şeyden önce Çiğli belediye başkanımız Utku Gümrükçü’ nün ilçesine sahip çıkan bir belediye başkanı olduğunu görüyoruz. Bunu öncelikle belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek, belediyenin yani halkın kaynaklarına sahip çıkarak, yönetim kadrosunu liyakate uygun bir şekilde kurarak yaptığını görüyoruz. Belediye başkanları başarılı olmak için makam odalarında değil, halkın arasında sokaklarda olmalı ve halkın her sorununu bilmeli ve çözmek için gayret göstermeli. Vatandaş istediği her anda belediyesine ulaşabileceğini bilecek. Çiğli Belediyesi’nin kurumsal yapısındaki güçlendirme ve belediye başkanımızın makam odasına pek uğramaması ve sokakları makam odasına çevirmesi bu işin Çiğli’de çok iyi yapıldığını gösteriyor. Ülkemiz hem ekonomik krizler hem de pandemi sebebi ile çok zor zamanlardan geçiyor. Bu zor zamanlarda özellikle CHP’li belediyelerin imece ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerini ortaya koyması halkımızın bu zor süreçte en büyük dayanağı olmuştur. İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerimizin askıda fatura ve gıda paketi bağış kampanyaları bunun en güzel örnekleri. Belki de Türkiye’de tek olan ‘dayanışma yaşatır’ kampanyasını yapan Çiğli Belediyemizde bu dayanışmanın en güzel örneğini ilçe halkıyla birlikte ortaya koyuyor. Pazar yerlerindeki panolara gönüllülük esasına göre pazardan yapılan gıda alışverişlerinin asılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok anlamlı ve önemli bir dayanışma örneğidir. Bu çalışma, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık hatırlattığı aynı zamanda peygamberimizin hadisi olan, ‘sağ elin verdiğini sol el bilmemeli’ sözünün de tam karşılığıdır” dedi.

'YÜZDE 38'İ DE KAZANMALIYIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına görevleri sırasında parti rozetlerini çıkartarak herkese eşit hizmet götürme talimatı verdiğini hatırlatan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bu sözle kast edilen şey bize oy vermiş veya vermemiş olsun, kimin hangi siyasi anlayıştan, hangi ideolojiden olduğuna ve kimsenin inancına, etnik kökenine bakmaksızın halka eşit hizmet etmektir. Yani belediye başkanımız Utku Gümrükçü Çiğli’de yüzde 62 oy almışsa, yapması gereken şey diğer yüzde 38 neden kendisine, partimize oy vermemiştir bunu araştırmaktır. Onun için amacımız o oy vermeyen vatandaşa sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızın gereği hizmet götürmek, onları dinlemek ve anlamak ve onları da kazanmak olmalıdır. Mutlulukla söylüyorum ki Çiğli’de sayın belediye başkanımız bu görevi çok iyi yerine getiriyor ve bu anlayışıyla kendisine olan destek her geçen gün daha da artıyor. Belediyemizin çok önemsediğim hayata geçmiş iki projesinden de söz etmek istiyorum. O hizmetler, kurulan mobil tiyatro ve Atatürk'ün İzinde Adım Adım İzmir projeleri. Çocuk yaşta insanın tiyatro ile tanışmasının çocukların ufkunu ne kadar çok açtığını çok iyi biliyorum. Atatürk’ün izi takip edilerek çocuklarımızın ve gençlerimizin İzmir’de bulunan Atamız ile özdeşleşmiş, cumhuriyet tarihimizde yer alan önemli mekanlara götürülmeleri de önemsediğim bir proje. Atatürk’ün unutturulmaya çalışıldığı, Cumhuriyet değerlerinin tahrip edildiği günümüzde, Milli Mücadele ve Atatürk’ün hayatının gençlerimize adeta yaşayarak anlatılması hem gerekli hem de anlamlıdır. Bu projelerin olmadığı belediyelerimizin de bu projeleri hayata geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Yücel, Belediye başkanlarının başarı kriterlerinin asli görevlerini yerine getirmeleri değil, bunun üzerine neler ekledikleriyle ilgili olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı; “Çevre ve temizlik işleri, altyapı, asfalt dökme, kaldırım yapma gibi işler zaten belediyelerin asli işleridir. Sadece bu işleri yapmak belediye başkanını başarılı kılmaz. Belediye başkanı yönettiği kenti dönüştürmeli. O ilçede yaşayan halkı, gençleri ve çocukları bilinçli, sorgulayan, itiraz eden, haklarının farkında olan, kentini ve cumhuriyetini sahiplenen, kaynaklarının kullanımını denetleyen vatandaşlar haline getirmeli. O kentin insanlarına kendilerini ifade edecek ve geliştirecek yeni eğitim, kültür ve ekonomik alanlar ve imkanlar sunmalı. Tıpkı az önce anlattığım ve Çiğli belediye başkanımızın hizmetlerinde sunduğu gibi hizmetler halkın ayağına götürülmeli. İşte o zaman belediye başkanı için başarılıdır diyebiliriz. Son olarak bizleri çalışmaları ile gururlandıran ve 500’üncü gününde ağırlayan genç, dinamik ve başarılı belediye başkanımız Sayın Utku Gümrükçü’ ye çok teşekkür ediyorum. Çiğli’de halkımızın artarak süren desteğiyle birlikte, çok daha büyük hizmetler göreceğimizden hiç şüphem yok.”