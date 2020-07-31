Baskı ve engeller nedeniyle milyonlarca işçi sendikasız

31 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Türkiye’de milyonlarca işçi herhangi bir sendikaya üye olmadığı için işveren tarafından sömürülmeye devam ediyor. Son verilere göre, 14.2 milyon işçiden sadece 1.9 milyonu sendikalı. Sendika olmadığı için işyerlerinde toplusözleşme de yok. İşveren, ücreti de ücret zammını da sosyal hakları da keyfine göre belirliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işçi konfederasyonları ve sendikalarının üye sayılarını gösteren temmuz tebliği yayımlandı. Buna göre;

- Ocakta 13 milyon 856 bin 801 olan toplam işçi sayısı, temmuzda 14 milyon 251 bin 655’e yükseldi. Salgın döneminde işsiz sayısı artarken, işçi sayısındaki artışın nasıl gerçekleştiği ise soru işareti yarattı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 yeni sendikanın kurulduğuna dikkat çekti. Buna göre toplam sendikalı işçi sayısı da 1 milyon 917 bin 893’ten 1 milyon 946 bin 165’e çıktı.

- Ancak toplamdaki artışa karşın sendikalı işçi sayısındaki artışın düşük kalması, sendikalaşma oranının yüzde 13.84’ten 13.66’ya düşmesine yol açtı.

200 SENDİKANIN 130’UNDA YOK

Yaklaşık 200’e yakın işçi sendikası bulunuyor. Bu sendikalardan 133’ü yüzde 1 işkolu barajının altında kaldı. Bu nedenle de toplusözleşme yapma hakkı elde edemedi. Son verilere göre Tüm-İş Konfederasyonu’nun üye sayısı 5 bin 414, Ülkem-İş Konfederasyonu’nun üye sayısı 11 bin 854 oldu.

En fazla üyeye sahip konfederasyonlarda sıralama değişmedi. Türk-İş’in üye sayısı 1 milyon 18 bin 92’den 1 milyon 21 bin 952’ye çıktı. Hakİş’in üye sayısı 666 bin 303’ten 687 bin 790’a yükseldi. DİSK’in üye sayısı da 184 bin 852’den 190 bin 659’a çıktı.