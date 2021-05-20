Batman'da CHP'ye katılımlar artıyor

20 Mayıs 2021 Perşembe, 15:25

Batman'da daha önce 300'e yakın aile CHP'ye katılmıştı. Batman'da devam eden katılımlara bir yenisi eklendi. Çoğunluğu gençlerden oluşan 170 kişi, CHP Batman İl Başkanlığı'na giderek, partiye katılım sağladı. Gençlerin rozetini takan CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, "Son bir hafta içerisinde partimize 170 yeni üye katıldı. Bugün de Sason Yücebağ ve Batman merkezden yeni üyelerimiz aramıza katıldı. Onlara hoş geldin diyoruz. Gençlerin partimize ilgisi yoğun. CHP hem Batman'da hem de Türkiye'de iktidar olmak için adımlarını emin bir şekilde atıyor" dedi.