Bayram tatiline giderken kaza yaptılar
Aksaray'da bayram tatili için memleketlerine giden iş arkadaşlarının bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Osmaniye’ye bayram tatiline gitmek için yola çıkan inşaat işçilerinin bulunduğu İbrahim Ak (47) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün arkadaşlarıyla sohbet ederken kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta, sürücü İbrahim Ak ile arkadaşları Servet Seyhan (48), Selahattin Çelik (46) ile Beytullah Avcı (24) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Tarlada koyun otlatan çobanın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İşçilerin, ailelerine bayram için aldıkları şeker ve eşyaların yola savrulduğu görüldü.
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