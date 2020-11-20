BDDK aktif rasyosunda yeni revizyona hazırlanıyor

20 Kasım 2020 Cuma, 15:15

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasının ardından bankaların mevduat faizlerinin daha rahat artırmasını sağlamak için Aktif Rasyosu’nda değişikliğe hazırlanıyor.

Konuya yakın üç kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre değişiklik yakın zamanda yayınlanacak.

Aktif Rasyosu formülünün paydasında yer alan TL mevduat kalemindeki artış, bankaların tutturmak zorunda olduğu yüzde 90 oranını aşağı çektiğinden ve daha fazla kredi vermeye zorladığından bankaların TL mevduat artırma iştahlarını azaltıyor. Değişiklik ile bankaların TL mevduat faizlerini daha rahat artırabilmesi amaçlanıyor.

TCMB verilerine göre 13 Kasım itibariyle bankaların üç ay vadeli TL mevduatlara uyguladığı ortalama mevduat faizi %13,19 seviyesinde.

Kaynak:bloomberght