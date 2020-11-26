Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

Sivas'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz (35), tutuklandı.

DHA
26 Kasım 2020 Perşembe, 19:55
Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
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Sivas'ta yeni doğurduğu erkek bebeğini önceki gün sabah saatlerinde boş arsaya çıplak halde terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz, olay sonrası yakalanarak Numune Hastanesi kadın doğum servisinde tedaviye alındı.

Polis nezaretinde tedavisinin ardından Nebile Gücükyılmaz, emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Nebile Gücükyılmaz tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 



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