Bebeğini ölüme böyle terk etti
Sivas’ta dondurucu soğukta bebeğini ölüme terk eden kadının bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın sabah saatlerinde yeni doğan erkek bebeğini Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde boş arsaya bıraktı. Bebek, saat 08.30 sıralarındaysa bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dondurucu soğuğun etkisiyle hipodermi geçiren bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş şube müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası bebeği otopark olarak kullanılan arsaya bırakan kadın bulundu. Kadın, sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Sivas Numune Hastanesine götürüldü. Kadının bebeğiyle apartmandan ayrıldığı ve elinde battaniyeyle döndüğü anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, gazetecilerin ‘Dondurucu soğukta çocuğunu neden sokağa bıraktın’ sorularınaysa cevap vermedi. Öte yandan kadının yalnız yaşadığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Muhittin Böcek'ten öğretmenler günü mesajı
Video Haberler
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
- Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
- 201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
- İYİ Parti'den duygulandıran paylaşım
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
- Skandal görüntüler! Kargocudan 'vururum' tehdidi
- Tevfik Özlü herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı!
- İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma