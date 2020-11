Bebekler niçin fazla uykuya ihtiyaç duyar?

03 Kasım 2020 Salı, 02:36

Uyku sırasında, gün içinde yapılan deneyimler sinir bağlantılarıyla kenetleniyor ve bu oldukça fazla enerji isteyen bir süreç olduğu için beynin moleküler temizlik ekiplerinin bir yığın işleri oluyor. Fakat iki görev eşzamanlı olarak gerçekleşmiyor. REM uykusu sırasında beyin her şeyden önce öğrenme ve yeniden düzenleme ile uğraşırken geriye kalan zamanda onarımlarla ilgileniyor. Bu bağlantı bebeklerin niçin yetişkinlere kıyasla daha fazla uyuduklarını açıklıyor. 2.5 yaşından itibaren REM evresi önemli ölçüde azalıyor. Çocuklar öğrenme modundan onarım moduna geçiyorlar.

Beyin bu geçişte inanılmaz bir şey yapıyor ve ortaya şu soru çıkıyor: Dil öğrenme ve yeni çevre koşullarına uyum sağlama yeteneğimizin sonuçları nelerdir? Teorik olarak bu bilgi her türlü müdahaleye de izin verebilirdi. Örneğin öğrenme yetisini REM evresine farmakolojik girişimlerle tetiklemek gibi. Yani uyku sırasında beyin dopingi. Araştırmayı yürüten Kaliforniya Üniversitesi’nden Van Savage “Bunun bize bir faydası olup olmayacağını henüz bilemiyorum’ diyor. Belki de REM evreleri ihtiyaçlarımız için en iyisi. Beyin dopinginin riskli yan etkileri olabilir, bu yüzden ihtiyacınız olan uykuyu doğal yollardan alın diyor araştırmacı.

Unraveling why we sleep: Quantitative analysis reveals abrupt transition from neural reorganization to repair in early development, Science Advances, 18.09.2020