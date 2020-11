Beethoven'ın 250'nci yaşı eserleri ile kutlanıyor

14 Kasım 2020 Cumartesi, 10:35

Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleşen konserde, Alman sanatçının "Die Geschöpfe des Prometheus Op. 43" uvertürü, Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 61 eserinden "I. Allegro ma non troppo" bölümü, "The Romance for violin and orchestra No. 2 in Fa majör, Op. 50" eseri ve "Senfoni No.1, Do Majör, Op.21" adlı eseri yorumlandı.

Zdravko Lazarov'un, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) orkestrasının şefliğini üstlendiği konserde, solisti keman sanatçısı olarak Oleksandr Samoylenko sahne aldı.

Konser, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Dünyanın önemli bestecilerinden biri olan Beethoven, 17 Aralık 1770'te dünyaya geldi. Yaşamı boyunca birçok senfoni, konçerto, piyano sonatı, keman sonatı ve uvertüre imza atan sanatçı, müzik tarihinde, uzun bir döneme yön verdi ve müzikal anlamda çığır açtı. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde klasik tarz dikkati çekerken, birçok ünlü bestesi ise romantik tarza örnektir.

İDOB, sanatçının 250. yaşını kutlamak üzere Cumartesi ve 17 Kasım'da yeniden sahne alacak.

Cumartesi günü saat 16.00'da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleşecek "Oda Müziği Konseri"nde, "Keman ve Viyolonsel için Düet, Do Majör", "Violinromanze, Sol Majör, Op.40", "Trio, Si Bemol Majör, Op.11" ve "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.4, Do Minör, Op. 18" eserleri seslendirilecek.

Konserde, kemanda Oleksandr Samoylenko, Ceren Gürkan, Murat Anıl Erginol, viyolada Filip Kowalski, viyolonselde Şafak Erişkin, Mert Gürel, klarnette Ecesu Sertesen, piyanoda ise Tutu Aydınoğlu sahne alacak.

"Vokal Konseri" adıyla 17 Kasım'da gerçekleşecek etkinlikte ise "20 Irische Lieder, Serie 24, No. 262", "Volkslieder, Serie 24, No. 259", "Elegischer Gesang, Op.118" eserleri yorumlanacak.

Konserde, Esra Abacıoğlu Akcan, Özgecan Gençer, Otilia İpek, Ayten Telek, Elif T. Tekışık, Ahmet Baykara, Caner Akgün ve Göktuğ Alpaşar'ın yanı sıra kemanda Arda Güven ve İdil Baykara, viyolada Cenk Sökmen, viyolonselde Gözde Öcal Güvemli, piyanoda Olena Şenol izleyiciyle buluşacak. İDOB Korosu, şef Paolo Villa eşliğinde konserde yer alacak.

Beethoven’ın 250. yaş kutlamaları aralık ayında "Fidelio Operası" ile devam edecek.

ARALIK SONUNA KADAR SÜRECEK

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Aralık sonuna kadar Beethoven'ın önde gelen bestelerinden örnekler sunarak, büyük besteciyi anacak. 14 Kasım'da Oda Müziği eserlerinden oluşan ikinci konser ile devam edecek olan seri, 17 Kasım'da şan eserlerinden oluşan 'Vokal' konseri ile son bulacak. Aralık ayında ise bestecinin tek operası olan Fidelio, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından konser düzeninde seslendirilecek. Yine aralık ayında, Kadıköy Belediyesi'nin Süreyya Operası Oda Müziği serisinde piyanist Gülsin Onay, Beethoven sonatlarından oluşacak bir piyano resitalinde dinleyici ile buluşacak.