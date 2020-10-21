Bekir Coşkun memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
Üç yıldır kanser tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde, önceki gün hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.
Türk basınının usta ismi, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için dün Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde tören düzenlendi.
Törenin ardından Coşkun’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya uğurlandı. Gece saatlerinde Şanlıurfa’ya getirilen cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna konuldu. Sabah saatlerinde morgdan alınan cenaze, defnedilmek üzere Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi'ne götürüldü.
Burada kılınan öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun, oğlu Tolga Coşkun ve kızı Ebru Coşkun ile Bekir Coşkun'un kardeşleri, diğer yakınları, gazeteci arkadaşları ve siyasetçiler katıldı. Türkiye’nin bir çok ilinden de cenazeye çelenk gönderildi.
Coşkun’un cenazesi törenin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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