Belediye 'önlem alıyoruz' dedi, yurttaş gerçekleri ortaya çıkardı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:17

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler kapsamında minibüs ve dolmuşlarda sıkı denetim yaptığı ancak tramvay ve belediye halk otobüslerinde bu denetimlerin yapılmadığı yönünde eleştiriler gelmişti.

Gelen bu eleştirilerin ardından SAMULAŞ A.Ş’nin Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı da “Gün içerisinde otobüs ve tramvayla ilgili amirler ve güvenlik personeli maske kullanımı, sosyal mesafe ve oturma düzenlerini kontrol ediyor, gerekli durumlarda uyarılarla virüs yayılımını engellemek için çalışıyoruz. Koltuklar üzerinde de sosyal mesafe uyarılarımız bulunuyor. Tramvaylarımızda yine gezici güvenlik personelimiz ve en yoğun bazı istasyonlarda daha sık yapılan kontroller ile sosyal mesafenin korunması sağlanmakta” demişti.

BOŞ OTOBÜS FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi ise gelen bu eleştirilere karşı sosyal medya hesabından boş tramvay ve otobüs fotoğrafları paylaşarak, “Toplu taşımada her türlü önlemi hassasiyetle alıyoruz. Sizler de sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyarak toplum sağlığını korumamızda bize yardımcı olabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Toplu taşımada her türlü önlemi hassasiyetle alıyoruz.



Sizler de sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyarak toplum sağlığını korumamızda bize yardımcı olabilirsiniz.????????https://t.co/D6tAZfKs5j pic.twitter.com/uBi8T60t69 — Samsun Büyükşehir (@SamsunBSB) July 19, 2020

"ASPARAGAS İCRAATTE SAMSUN BELEDİYESİ GİBİ OL"

Belediye’nin bu paylaşımlarının ardından Samsunlu yurttaşlar, hafta içi sabah saatlerinde işe gidenlerin otobüslerde nasıl seyahat ettiğine dair fotoğraf ve video paylaşarak gerçekleri ortaya çıkardı.

Bir yurttaş Belediye'nin paylaşımını cevaplayarak yaptığı paylaşımda, “Kimse inanmıyor bu fotoğraflara”, “Gerçekler bambaşka”, “Asparagas icraatte @SamsunBSB gibi ol” yorumuyla belediyeyi eleştirdi.

Bizzat benim elimden çekilmiş, benim yaşadığım bir video öyle çok uzun zaman önce de değil ha O? Asparagas icraatte @SamsunBSB gibi ol O? pic.twitter.com/c3IR7QWWLD — Zafer Kural (@ZaferKural4) July 19, 2020



