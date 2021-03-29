Benzin ve motorine zam: Pompa fiyatlarına yansımayacak
Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 19 kuruş, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı. Ancak gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 19, benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş zam yapıldı. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,45 liradan, Ankara’da 6,51 liradan, İzmir’de ise 6,54 liradan satılacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,09 liradan, Ankara’da 7,15 liradan, İzmir’de ise 7,18 liradan satılıyor.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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