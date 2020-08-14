Berat Albayrak: Bu zihniyete akıl veren kişilere ben buradan sesleniyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide milli bağımsızlığın bedeli olduğunu belirterek, "Türkiye başka bir yola girdi. Bu zihniyete akıl veren, parmağında oynatan kişilere ben buradan sesleniyorum; bu ülkenin anahtarı, bu ülkede milli iradenin teslim edilmiş, seçimle bu yetkiyi almış iktidardadır, başkalarında değil" dedi.
Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, ekonomide milli bağımsızlığın bedeli olduğunu söyleyerek, ‘’Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE BAŞKA BİR YOLA GİRDİ'
Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise, "Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Bu ülke paradigma değişikliğini başlattı. Ekonomi, enerji politikaları başta olmak üzere, güvenlik, savunma sanayii, tamamında Türkiye başka bir yola girdi. Bu zihniyete akıl veren, parmağında oynatan kişilere ben buradan sesleniyorum; bu ülkenin anahtarı, bu ülkede milli iradenin teslim edilmiş, seçimle bu yetkiyi almış iktidardadır, başkalarında değil. Bu iktidar, bu lider ilk günden itibaren bunu nasıl vermediyse bundan sonra da vermeyecek. Bize düşen görev; saldırılmaya muhatap olmaksa da biz bunu çekeceğiz. Sonuna kadar da bu mücadeleyi vereceğiz. Emin olun zerre bizi etkilemiyor" mesajına yer verdi.
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