Berat Albayrak'ın danışmanından istifa ile ilgili iddialara dikkat çeken yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın Başdanışmanı Nebi Yanik, Albayrak'la ilgili çıkan haberlere dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 21:08
Berat Albayrak'ın danışmanından istifa ile ilgili iddialara dikkat çeken yanıt
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Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Başdanışmanı Medet Nebi Yanık, Albayrak'la ilgili çıkan haberlere Twitter hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. 

Yanık'ın paylaşımı şöyle:

"Bi bitmediniz ya. İtin, uğursuzun, hainin, düşmanın canını öyle yakmışız ki sağlık sorunları yüzünden görevlerimizden affımızı istemiş olsak bile yalan habere devam ediyorsunuz. Ne diyelim Elhamdülillah!"


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