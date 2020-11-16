Berat Albayrak'ın danışmanından istifa ile ilgili iddialara dikkat çeken yanıt

16 Kasım 2020 Pazartesi, 21:08

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Başdanışmanı Medet Nebi Yanık, Albayrak'la ilgili çıkan haberlere Twitter hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Yanık'ın paylaşımı şöyle:

"Bi bitmediniz ya. İtin, uğursuzun, hainin, düşmanın canını öyle yakmışız ki sağlık sorunları yüzünden görevlerimizden affımızı istemiş olsak bile yalan habere devam ediyorsunuz. Ne diyelim Elhamdülillah!"