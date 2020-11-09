Berat Albayrak’ın Instagram’da şimdiye kadarki en beğenilen gönderisi ‘istifa’ oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Berat Albayrak'ın Instagram hesabı incelendiğinde şu ana kadar yapılan paylaşımları arasında istifa bildirimin en çok beğeni alan paylaşımı olduğu belirlendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.
Instagram paylaşımında istifa sebebini ise sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Twitter hesabını, Instagram hesabından yaptığı istifa açıklamasının ardından kapatan Berat Albayrak'ın Instagram hesabının da yorumlara kapalı olduğu görüldü.
Bununla birlikte Albayrak’ın Instagram'daki istifa paylaşımı, 4 saatte 511 bin beğeniyi aşarken, Albayrak'ın diğer paylaşımlarının beğeni sayısının 10-15 bin arasında değiştiği görüldü.
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