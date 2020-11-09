Berat Albayrak’ın Instagram’da şimdiye kadarki en beğenilen gönderisi ‘istifa’ oldu

09 Kasım 2020 Pazartesi, 00:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Instagram paylaşımında istifa sebebini ise sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Twitter hesabını, Instagram hesabından yaptığı istifa açıklamasının ardından kapatan Berat Albayrak'ın Instagram hesabının da yorumlara kapalı olduğu görüldü.



Bununla birlikte Albayrak’ın Instagram'daki istifa paylaşımı, 4 saatte 511 bin beğeniyi aşarken, Albayrak'ın diğer paylaşımlarının beğeni sayısının 10-15 bin arasında değiştiği görüldü.