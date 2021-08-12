Beş yılda gıda kaynaklı 1714 kişi öldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2015-2020 arasında gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere 18 milyon 314 bin 239 başvuru olduğunu, 1714 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
CHP’li Burhanettin Bulut, Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde gıda kaynaklı hastalıkların halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından büyük sorun teşkil ettiğini belirterek “Son 10 yılda gıda kaynaklı mikrobiyolojik ve viral hastalık sebebi ile kaç kişi hastanelere başvurmuş ve hayatını kaybetmiştir? Son 10 yılda gıda kaynaklı viral hastalık sebebi ile kaç kişi hastanelere başvurmuştur? Gıda kaynaklı viral hastalık salgını için bir müdahale planı bulunmakta mıdır” sorularını yöneltti.
ALERJİK ÖYKÜLER
Koca, verdiği yanıtta şunları kaydetti:
“Bakanlığımıza veri gönderimi yapan sağlık tesislerinden elde edilen sonuçlara göre, 2015 - 2020 yılları arasında gıda kaynaklı alerjik hastalık tanı kodlarından herhangi birini alan 11 milyon 384 bin 479 kişi tarafından 18 milyon 314 bin 239 başvuru yapılmıştır. Aynı tarihler içerisinde, Ölüm Bildirim Sisteminde (ÖBS) ölüm nedenleri arasında alerjik hastalık tanı kodlarından herhangi biri bulunan 1714 kişi bulunmaktadır.” l ANKARA
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