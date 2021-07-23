Beşiktaş, Bruma transferinden vazgeçti

23 Temmuz 2021 Cuma, 21:28

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Beşiktaş’ın Bruma transferinden menajerinin istekleri sebebiyle vazgeçtiğini belirtti.

AEK DEVREDE

Elfrink ayrıca Bruma ile Yunanistan ligi ekiplerinden AEK’ın ilgilendiğini ve kulüpte bu hafta yapılacak seçimlerden sonra durumun netleşeceğini ifade etti.

Sporting Lizbon’dan 2013 yılında Galatasaray’a transfer olan Bruma, 2017’de Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile anlaşmıştı. İki sezon sonra PSV’ye transfer olan Portekizli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Olympiakos’ta kiralık olarak tamamlamıştı.

Bruma, Olympiakos formasıyla 33 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.



