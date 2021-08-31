Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Francisco Montero, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 23:25
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Francisco Montero, gece saatlerinde İstanbul'a indi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş’ta kiralık olarak oynayan Montero, siyah-beyazlı takımla 17 maça çıkmıştı. 





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler