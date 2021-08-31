Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Francisco Montero, gece saatlerinde İstanbul'a indi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş’ta kiralık olarak oynayan Montero, siyah-beyazlı takımla 17 maça çıkmıştı.
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