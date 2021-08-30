Beştepe’de dev tablo merak konusu oldu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda sergilenen dev tablo dikkat çekti. Söz konusu tablonun 23-24 Mayıs 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’nin kapanış seremonisi katılımcılar tarafından özel olarak resmedilen “İnsanlığı Paylaş” adlı resim olduğu öğrenildi.

Etkinliğin katılımcıları tarafından imzalanan eserde dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra zirveye katılan aktivistlerin imzaları yer alıyor.

Yaklaşık 9 metrelik eser, dünyayı “insanlık için harekete geçirme” çağrısını görselleştiriyor.