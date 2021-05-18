Beyaz Saray'da yine bir 'gizemli hastalık' vakası
ABD'de, Beyaz Saray yakınlarında ikinci bir Havana sendromu olayı tespit edildiği ortaya çıktı.
CNN, Beyaz Saray yakınlarında bir Ulusal Güvenlik Konseyi üyesinin, Kasım 2020'de söz konusu rahatsızlığı yaşadığının tespit edilmesinin ardından, aynı tarihlerde başka bir konsey yetkilisinin de hastalandığını yazdı.
İlk yetkilinin hastalığı hafif belirtilerde geçirdiği vurgulanırken, ikinci yetkilinin daha ağır belirtiler yaşadığı ve hastaneye başvurduğu kaydedildi. Söz konusu vaka ile ABD topraklarında kaydedilen Havana sendromu sayısı 4'e çıktı.
BAŞ DÖNMESİ VE BAŞ AĞRILARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.
ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.
Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
HAVANA SENDROMU NEDİR?
Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.
ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.
Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
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