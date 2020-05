Beyaz Saray'dan Twitter'a suçlama

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine "bilgiyi doğrula" etiketi koymasının ardından başlayan gerilim, sosyal medya platformunun dün gece ABD'nin Minneapolis eyaletindeki olaylarda Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile tırmandı.

Beyaz Saray resmi hesabından bugün yapılan paylaşımda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Filistin ile ilgili bir tweeti alıntılanarak, Twitter'ı eleştirdi. Söz konusu paylaşımda, Hamaney'in tweetine ilişkin, "Bu tweet, Twitter'ın şiddeti yüceltmeye ilişkin kurallarını ihlal ediyor. Twitter, teröristlere, diktatörlere ve yabancı propogandacılara izin vermeye kararlı." denildi. Öte yandan, Beyaz Saray'ın Twitter'a gerekçe gösterdiği paylaşımda Hamaney'in "Filistin'in özgürleştirilmesi için mücadele etmek, Allah adına cihat etmektir. Böyle bir mücadelede zafer kesindir, çünkü kişi öldürülse bile 'en mükemmel iki şeyden birini' alacaktır. Filistin'e karşı suçlar, insanın vicdanını yaralar ve karşı durması için ilham verir" ifadelerini kullandı.

This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, @Twitter has determined that it will allow terrorists, dictators, and foreign propagandists to abuse its platform. pic.twitter.com/5Qi0m66Vnh