Beyin cerrahi uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç, koronavirüse yenik düştü.
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç (65), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kılıç'ın vefatını şu ifadelerle duyurdu:
"Fakültemizin Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kaya Kılıç Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz
Başımız sağolsun..."
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken parti mesajı
- Karamollaoğlu'ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken parti mesajı
- Karamollaoğlu'ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?