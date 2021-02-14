Beyin cerrahi uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç, koronavirüse yenik düştü.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2021 Pazar, 12:02
Beyin cerrahi uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç (65), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kılıç'ın vefatını şu ifadelerle duyurdu:

"Fakültemizin Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kaya Kılıç Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz

Başımız sağolsun..."


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