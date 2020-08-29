"Beyrut Limanı patlamasında hala kayıp olan 7 kişi var"
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada hala kayıp olan 7 kişinin olduğu belirtildi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda patlamanın meydana geldiği tarihten bu yana gönderilen yardımların yüzde 50'sinin ordu birliklerince dağıtıldığı belirtildi.
Geriye kalan yardımların ise donör ülkelerin büyükelçilikleri ile sivil toplum kuruluşlarınca dağıtıldığı aktarılırken "Lübnan'a ulaşan insani yardımların yüzde 68'i ilaç, aşı ve tıbbi malzemelerden oluşuyor" denildi.
Beyrut Limanı'nda halkın sağlığını tehdit eden herhangi bir maddenin olmadığına vurgu yapılırken şunlar kaydedildi:
"Beyrut Limanı patlamasında hala kayıp olan 7 kişi var. Bunların 3'ü Lübnanlı, 3'ü Suriyeli ve biri de Mısır uyruklu. Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."
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