Biden yönetimi, Myanmar’da askeri darbe nedeniyle 10 kişiye yaptırım uyguladı

12 Şubat 2021 Cuma, 09:29

ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Myanmar'daki bazı askeri liderlere yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'daki darbe nedeniyle bazı ordu liderlerine ve yetkililere getirilen yaptırımlar paylaşıldı.

Darbeye öncülük eden Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile yardımcısı Soe Win'in de aralarında bulunduğu toplam 10 ismi yaptırım listesine aldı.

3 KURULUŞTA LİSTEDE

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, listeye eklenen diğer darbeci komutanlar arasında Myint Swe, Sein Win, Sein Win ve Ye Aung'un da yer aldığı bildirildi.

Ayrıca darbenin ardından kurulan Devlet İdare Konseyi'nde kendilerine görev verilen 4 isim ile ordunun kontrolünde 3 işletme de yine yaptırım listesine eklendi.

Joe Biden yönetiminin, Myanmar'da yeniden demokrasinin tesis edilmesi konusundaki ısrarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ülkede yaşanan darbenin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Buna göre, listeye eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak, ABD vizesi almaları mümkün olmayacak, bu kişi ve kurumlarla ticari bir işlem yapılamayacak.