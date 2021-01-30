Biden yönetimi Suriyeli göçmenler için karar verdi
ABD İç Güvenlik Bakan Vekili David Pekoske, göçmen yanlısı politikalar kapsamında ABD’de yaşayan 6 bin 700 Suriyeli göçmen için "geçici koruma statüsünü" uzattı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından ülke politikalarındaki değişim devam ediyor. ABD İç Güvenlik Bakan Vekili David Pekoske, göçmen yanlısı politikalar kapsamında ABD’de yaşayan 6 bin 700 Suriyeli göçmen için “geçici koruma statüsünü” önümüzdeki yılın eylül ayına kadar uzatılacağını duyurdu.
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Açıklamada, göçmenlerin kurumlara başvurarak yasal haklarının uzatılmasını isteyebilecekleri belirtildi. Bu kararla birlikte geçici koruma statüsüne sahip Suriyeliler, 1,5 yıl daha ülkede yasal olarak kalmaya devam edebilecek.
Biden ayrıca, Venezuela'dan gelen göçmenlere de ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle geçici koruma statüsü verilebileceğini söylemişti.
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