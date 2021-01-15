Biden'dan 1,9 trilyon dolar Covid-19 yardım paketi önerisi
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.
Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.
400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacak.
Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- HDP üzerinden hesaplaşma…
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
Video Haberler
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- HDP üzerinden hesaplaşma…
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar