Bilgisayarlara büyük zam! Fiyatı 4 bin liradan 7 bin liraya çıktı

04 Eylül 2020 Cuma, 14:06

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı rakamlara göre tüketici enflasyonu (TÜFE) ağustos ayında aylık yüzde 0.86, yıllık yüzde 11.77 oldu. Teknoloji ürünlerinde ise bu oranlar koronavirüs salgınının etkisiyle yıllık bazda yüzde 67’leri buldu.

Covid-19 ile birlikte online eğitim ve evden çalışmayla birlikte özellikle bilgisayar talebinde ciddi artışlar gözlenirken, TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de ortalama bilgisayar fiyatları son bir yılda 3 bin TL’ye yakın arttı.

TÜİK veritabanından derlediğimiz verilere göre 2019 yılının Ağustos ayında ortalama 4 bin 193 TL olan bilgisayar satış fiyatları, son bir yılda 2 bin 809 TL birden artışla 7 bin TL’yi aştı.

UZAKTAN EĞİTİM TALEBİ ARTIRDI

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yıllık bazda yüzde 67’ye denk gelen bu artış, TÜİK’in bilgisayarı enflasyon sepetine dahil ettiği 2005 yılından bu yana en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Bilgisayar fiyatlarındaki bu yükselişte, koronavirüs salgınına bağlı olarak global ölçekte yaşanan üretim ve nakliye sıkıntılarının yanısıra öğrenciler ve evden çalışanların artan talebi etkili oldu.

TELEFONDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 65

Teknoloji ürünlerinde ağustos ayı itibariyle yıllık bazda fiyatı en çok artan ikinci ürün ise cep telefonu oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye’de akıllı telefonların ortalama fiyatı yıllık yüzde 65’lik artışla 3 bin 726 TL’ye, oyun konsolların ortalama fiyatı yüzde 30 artışla 4 bin 14 TL’ye, ortalama televizyon fiyatları yüzde 26’lık artışla 3 bin 143 TL’ye tablet bilgisayarların ortalama fiyatı ise yıllık yüzde 22’lik yükselişle 1373 TL’ye çıktı.

TÜİK’in Ağustos 2020 verilerine göre Türkiye'de teknoloji ürünlerinin fiyatları şu şekilde değişti?