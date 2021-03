Bilim insanları araştırdı: Yüksek testosteron, erkeklerde cimriliğe neden oluyor

18 Mart 2021 Perşembe, 13:06

Çin'deki bir dizi kuruma bağlı bir araştırma ekibi, erkeklerdeki cömertlik ile testosteron seviyeleri arasında bir bağlantı buldu. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayınlanan makalede bilim insanları, erkek gönüllülerle yaptıkları deneyleri ve erkeklerde testosteron seviyelerinin etkisi hakkında öğrendiklerini açıkladı.

ANTİ-SOSYAL DAVRANIŞLAR DA GÖZLENİYOR

Bununla birlikte, önceki araştırmalar, erkeklerde yüksek testosteron seviyelerinin karar vermede değişikliklere, antisosyal davranışlara, romantik ilişkilere zarar verdiğine ve bazı durumlarda maddi yata sahip olma arzusunda bir artışa neden olabileceğini gösterdi.

Erkek cinsiyet hormonu olan testosteron testislerde ve adrenal bezlerde üretilir. Üretilen hormon miktarının ise beyinde değişen etkileri bulunuyor. Yeni çalışmada araştırmacılar, yüksek hormon seviyelerinin cömertlik üzerinde bir etkisi olup olmayacağını merak etti.

NTV'nin aktardığı habere göre, bilim insanları yapılan çalışma kapsamında 18-25 yaşları arasındaki 70 erkek gönüllüyü inceledi. Denekler iki gruba ayrıldı ve her grubun kollarının üst kısmına ve omuzlarına bir jel sürüldü. 35 kişiye uygulanan jelde 150 miligram testosteron, diğer yarısında kullanılan jelde iseplasebo bulunuyordu.

TESTOSTERON SEVİYESİ YÜKSELENLERDE EMPATİ YETENEĞİ DÜŞTÜ

Araştırmacılar, çalışmanın ikinci kısmında erkek gönüllülerden çevresindeki insanlarla olan duygusal yakınlıklarını tanımlamasını istedi. Çevresindeki insanlar olumsuz ilişkileri olduğunu belirten gönüllüler deneyden çıkarıldı ve kalanlara bir miktar nakit para verildi. Ardından katılımcılardan verilen parayı çevresinde yakın gördükleri insanlara paylaştırması istendi. Katılımcılar para dağıtırken, beyin aktivitelerini anlamak amacıyla bir fMRI makinesiyle görüntülendi.

Bilim insanları, gönüllü erkeklerin verilerini incelerken onların sosyal çevrelerinde kendilerine yakın olduğunu bildirdikleri kişilere kabaca eşit miktarda para dağıttığını gördüler. Ancak testosteron verilenlerin, kendilerine çok yakın olmayanlara daha az cömert davrandığı görüldü. Ayrıca beyindeki temporoparietal kavşakta (beynin empati ile ilişkili bölümü) aktivitesindende de farklılıklar bulundu.