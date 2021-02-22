Bilim insanları ölüm oranı yüzde 75'e varan yeni bir salgın riski konusunda uyardı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 03:07

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, ABD’deki Kentucky Üniversitesi’nin Moleküler ve Hücresel Biyokimya Bölümü Başkanı Dr. Rebecca Dutch, Nipah virüsünün (NiV) bir sonraki salgına ‘kesinlikle’ neden olabileceğini, bu virüsün ölüm oranının yüzde 45 ila 75 arasında değişebildiğini ve bunun Covid-19’daki orandan çok daha yüksek olduğunu belirtti.



Diğer yandan Dr. Melanie Saville, dünyanın şu ankinden çok daha kötü olabilecek ‘çok büyük’ bir salgına hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.

Çevreci yazar ve hayvan kaynaklı hastalıklar uzmanı John Vidal ise insanlığın Kara Veba çapında yeni bir pandemiyle karşı karşıya kalabileceğini öngördü.

Yazar, “Hava yolculuğunun ve küresel ticaretin yaygınlığı dikkate alındığında, virüs haftalar içinde semptomsuz taşıyıcılar aracılığıyla tüm dünyaya yayılabilir ve ülkeler sınırları kapatıncaya kadar on milyonlarca insanı öldürür” öngörüsünde bulundu.

Şiddetli beyin ödemi, nöbetler ve kusma, Nipah virüsü hastalığının semptomlarından sadece bazıları. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hastalık semptomsuz seyredebiliyor, ayrıca ciddi solunum problemlerine ve ensefalite (beyin iltihabı) yol açabiliyor.

Nipah’ın kuluçka süresinin 45 güne kadar uzayabilmesi, bu süre zarfında bulaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmiyor olması bilimcileri endişelendiriyor. Nipah’ın çok sayıda mutasyona uğrayabildiği ve bu şekilde yayılmasının hızlandığı biliniyor.

Nipah’ın hem yarasalar hem de virüslü mango yiyen domuzlar tarafından insanlara bulaşabiliyor. 1999'da virüs nedeniyle, salgını önlemek amacıyla bir milyondan fazla domuz itlaf edilmişti.

DSÖ’nün insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil ettiği Nipah virüsünü önleyebilecek aşı ya da tedavi edebilecek ilaç henüz yok. İlaç şirketleri, virüsü tedavi edebilecek ilaç geliştirmeye yönelik henüz bir proje sunmuş değil. Nipah’a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.