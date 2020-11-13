Bilim insanları uzaylıları bulmak için yeni bir yöntem geliştirdi
Bilim insanları, ötegezegenglerin atmosferlerinin maruz kaldığı erozyon oranlarını hesaplayarak, yaşam barındırma ihtimali bulunan gezegenleri belirlemek için yeni bir yöntem ortaya koydu.
Independent Türkçe'nin Somag News'den aktardığı haberine göre Abu Dabi New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, bazı yıldız patlamalarının (Güneş Sistemi'nde bunlara Güneş patlaması deniyor) üst atmosferde değişimlere yol açabileceği ve gezehenin yaşanabilirliğini azaltabileceğini keşfetti.
Yaklaşık 500 yıldızı inceleyen araştırmacılar, ara sıra yüksek enerjili patlamalara maruz kalan gezegenlerin, sabit bir radyasyon akışına ve sıklıkla düşük enerjili patlamalara maruz kalanlardan daha yaşanabilir olduğunu saptadı.
Araştırmaya liderlik eden Dimitra Atri, potansiyel olarak yaşanabilir gezegenleri tanımlamak isteyen çoğu bilim insanının gezegenin sıvı halde su bulundurma olanağına odaklandığını, bu nedenle yörüngesinde bulunduğu yıldızın faaliyetlerini gözden kaçırdığını ifade etti.
Ancak bu faaliyetlerin gezegenin yaşanabilirliğini belirleyen ana faktörler olduğunu söyleyen araştırmacılar, yıldızların parlaklığının ve yüzeyindeki patlamaların yaşanabilir bölgelerde bulunan gezegenlerde atmosfer kaybına yol açabileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, bu hipotezi kanıtlamak için NASA'nın TESS (Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu) isimli uydusu tarafından gözlemlenen yüzlerce yıldızdan gelen verileri kullandı. Atri ekibin bir sonraki hedefinin, yıldız faaliyetleirnin uzun vadeli etkilerini görmek ve veri setini genişletmek olduğunu söyledi.
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