Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'kısıtlama' açıklaması

17 Kasım 2020 Salı, 14:38

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün olağanüstü toplanan kurulda hangi yasakların tartışıldığını ve bugün Kabine Toplantısı sonrası hangi yasakların çıkacağını açıkladı.

Katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulunan Özlü, "Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor" dedi. Özlü, "Tabii ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur" şeklinde konuştu.

Özlü'nün açıklamaları şöyle:

MUTLAKA KISITLAMALIYIZ

"Herkes işine gücüne ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa yine çıkacak ama sokağa çıkmayla ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. Yani keyfi lüzumsuz vakit geçirmek için eğlenmek için eş dostla buluşmak için bir araya gelmek için sokağa çıkmak bence şu anda doğru değil bunu mutlaka kısıtlamalıyız.

KABUL EDİLEBİLİR BİR NEDENİ OLMALI

Sokağa çıkmanın bir gerçek nedeni kabullenilebilir bir nedeni olmalı. Sokağa çıkmayı kısıtlayacak azaltacak önlemlerin alınması gerekiyor. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu aynı zamanda toplu taşımadaki yükü de azaltacak.

BÜYÜK RİSK

Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor.

AKŞAM HABERİMİZ OLUR

Bunların kapsamı genişliği zamanlaması ve dozajı tabiki kamu yönetimince belirlenecek. Ama Bilim Kurulu'nda en hafifinden en ağırına kadar tüm seçenekler konuşuldu tartışıldı önerilerde bulunuldu. Bu aşamada şimdi bugün kabine toplantısında bunlar değerlendirilecek diye düşünüyorum. Sanırım akşam İtibariyle bazı uygulamalardan haberimiz olur.

BECEREMEDİK

Eğer bugüne kadar alınan tedbirlere tavsiyelere uyulsaydı daha ileri yasaklara kısıtlamalara hiç gerek kalmayacaktı. Ama maalesef bu konuda yeterince duyarlı davranamadık. Ondan dolayı bazı yasaklar ve kısıtlamalar gelecek gibi duruyor. Bu da tabi hepimizin hayatını etkileyecek kaçınılmaz ama yapmak zorundayız yapılması gerekiyor. Keşke herkes bu konuda üzerine düşeni yerine getirseydi de hayatımız zora girmeseydi. Görünen o ki bunu beceremedik yapamadık."





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