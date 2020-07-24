Bill Gates, koronavirüsü aşısı hakkında konuştu: İlk aşılar biraz zayıf olacak

24 Temmuz 2020 Cuma, 15:48

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısı ve salgının genel durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD televizyonlarına çıkan Bill Gates, fon desteği sağladığı koronavirüs aşısı ile ilgili bazı detayları uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Eşi Melinda Gates ile birlikte kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla salgını durdurmak için 100 milyon dolar bağışlayan Gates, “Şu ana kadar gördüğümüz hiçbir aşı örneği tek dozluk değil. Bütün bu aşılar çok dozlu aşılardan oluşuyor. Eğer yetişkinlere bakarsak, istediğimiz korumayı sağlaması için aşıların iki dozdan fazla olacak şekilde kullanılması gerekecek” ifadesini kullandı.

Sözcü'den Yiğit Can Kaytmaz'ın çevirisine göre Gates, “Aşı güvenli olmalı ve bulaşma sürecini azaltmalı ve aynı zamanda insanların sağlıklarını da korumalı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi aşının denemelerinde etki oranını çok düşük tuttu. Şu an üretilecek aşıların etkililik oranı yüzde 50 seviyesinde. Dolayısıyla onay alacak ilk aşılar biraz zayıf olacaktır. Fakat ilk aşıların çıkmasından sonra 4-6 ay arasında üretilecek ikinci nesil aşılarda yüzde 100 koruma ve yüzde 100 bulaşıcılık azaltma oranına sahip olacaktır” dedi.

“2022’DE BİTİREBİLİRİZ”

Gates aşının yanı sıra tedavi bilimi ve sağlık sektörünün de dönüşeceğini dile getirdi. Gates, “Bence bu yılın sonunda tedavi bilimi çok büyük bir fark yaratacak. 2021’in ilk yarısında aşıların ilk versiyonları onaylanacaktır. 2021’in sonunda eğer insanlar aşı olmayı kabul ederlerse, varlıklı ülkelerde hastalığın bulaşmasını durdurabiliriz ve belki de ondan 9 ay sonra bütün dünyada salgını bitirebiliriz. Bence aşılar kadar çok konuşulmayan ama konuşulması gereken bir diğer önemli detay da tedavi bilimi olacak. Tedavilerdeki değişim ile ölümlerde yüzde 80 ve yüzde 90’dan fazla düşüş görüleceğini öngörüyorum” ifadesini kullandı.

Lokantaların, mekanların ve işletmelerin tekrar açılmasının doğru olmadığını savunan Gates, “Ben bu konuyla ilgili espri yapıyorum aslında… Bara gidenler hiç konuşmasa ve sessizce oturup içki içerlerse bunda hiç sorun yok. Fakat bildiğiniz gibi restoranlarda ve barlarda hiç de böyle bir durum olmuyor. Açılmak bir yana daha da kapanmalıyız” yorumunu yaptı.