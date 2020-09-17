Bimeks işçilerine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etmek isteyen Bimeks işçilerine polis müdahale etti. 10'a yakın işçinin gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etmek isteyen Bimeks işçilerine polis müdahale etti.
Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan Bimeks işçilerinin bugün saat 13.00’te Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısı önünde başlatacağı eylem öncesinde, çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polis okul kapısının önünü ablukaya aldı.
Polis ablukası gölgesinde gerçekleştirilen basın açıklaması sonrası polis, eylemin devam etmesi halinde müdahale edeceği anonsunu yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etmek isteyen işçilerin gözaltına alındığı bildirildi.
10'a yakını Bimeks işçisi gözaltına alındı.
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