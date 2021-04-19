Bir doktor daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ankara Keçiören Güçlü Kaya Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hakan Sirek Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 18:55
Bir doktor daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Ankara Keçiören Güçlü Kaya Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Dr. Hakan Sirek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ankara Tabip Odası Twitter hesabı üzerinden yaptığı başsağlığı mesajında, "Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz. Sizleri unutmayacağız" ifadesini kullandı. 

Ankara Tabip Odası'nın paylaşımı şu şekilde:

#Ölüyoruz

Ankara Keçiören Güçlü Kaya Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Dr. Hakan Sirek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz.

?? Sizleri unutmayacağız#OyalamaDeğilYasa#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/w0XXYN6dtl

— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) April 19, 2021


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