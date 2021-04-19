Bir doktor daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Ankara Keçiören Güçlü Kaya Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hakan Sirek Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ankara Keçiören Güçlü Kaya Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Dr. Hakan Sirek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ankara Tabip Odası Twitter hesabı üzerinden yaptığı başsağlığı mesajında, "Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz. Sizleri unutmayacağız" ifadesini kullandı.
Ankara Tabip Odası'nın paylaşımı şu şekilde:
#Ölüyoruz
Ankara Keçiören Güçlü Kaya Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Dr. Hakan Sirek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz.
?? Sizleri unutmayacağız#OyalamaDeğilYasa#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/w0XXYN6dtl
— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) April 19, 2021
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