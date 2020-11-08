Bir ilde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan Covid-19 vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10:00 ile 16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Kurul açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00- 16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi.”
Eskişehir’de artan koronavirüs vakalarına rağmen sokaklardaki kalabalık endişe yarattı. Trafiğe kapalı Hamamyolu Caddesi’nde oturanlar kurul kararını desteklerini ifade etti. Parkta oturan Hasan Yılmaz, kısıtlamaların doğru olduğunu belirterek, “Yaşlılar, belirli saatlerde çıksa daha iyi. Gençler işe gidiyor, dışarıda yaşlılar dolu. Akşam mesai bitiyor, yine yaşlılar dolu. Bence kısıtlama olması uygun” dedi.
Marttan bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de pozitif vaka sayısı 7 bin 200’ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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