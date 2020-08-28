Bir insan ilk defa, dışarıdan yardım almadan HIV’i vücudundan temizlemiş olabilir

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:15

Araştırmacıların 26 Ağustos’ta Nature’da yayımladığı bulguya göre, EC2 olarak bilinen bir hastadan alınan 1,5 milyardan fazla hücrenin analizi, bunların hiçbirinde işlevsel HIV kopyası göstermedi. Bu kişi, virüsün bazı işlevsel olmayan kopyalarına sahipti. Hiç kimse, bozulmamış virüsün bu kişinin vücudundaki bir hücrede saklanmadığını kesin olarak söyleyemez. Ancak bu bulgu, bazı insanların bağışıklık sistemlerinin, zararlı ve kalıcı virüsü ortadan kaldırarak üstünlük sağlayabileceğini gösteriyor.

OLUMLU GELİŞME GÖSTEREN BİR HASTA DAHA VAR

İkinci bir kişi olan EC1’de analiz edilen 1 milyardan fazla kan hücresinde ise HIV’in yalnızca bir işlevsel kopyasına rastlandı. Bu kopya, aslında bir tür yüksek güvenlikli cezaevi sayılabilecek bir genetik hapishanesinde sıkıştırılmıştı. Bu genetik kilitlenme, virüsü doğal olarak kontrol edebilmenin anahtarı olabilir.

Bu iki kişi, “seçkin kontrolörler” olarak bilinen nadir bir grubun parçası, yani antiretroviral ilaçlar olmadan çok düşük veya tespit edilemeyen HIV seviyelerini koruyabilirler. Bu kişiler, hiçbir virüs semptomu veya açık bir hasar belirtisi taşımaz. Araştırmacılar, bulgudan yola çıkarak bağışıklık sisteminin virüsü nasıl baskıladığını tam olarak öğrenmek istiyor. Virüs bulaşmış dünyadaki 35 milyon insanın yüzde 99,5’i veya daha fazlası için virüsü düşük tutmanın tek yolu halen ilaçlar. Ancak bu bulgu, umut vermiyor da değil.

San Francisco'daki California Üniversitesi’nden virolog Joseph Wong, seçkin kontrolörlerin yaklaşık dörtte birinin, temel bağışıklık sistemi genlerinde virüsü idare etmelerine yardımcı olabilecek genetik varyantlara sahip olduğunu söyleyerek, “Ancak bu bulgu, seçkin kontrolörlerin yalnızca bir azınlığında olup biteni açıklıyor ve bu, başkalarına kolayca aktarılabilecek bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: herkese bilim teknoloji