Bir kadın aynı anda 9 çocuk dünyaya getirdi
Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.
Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.
Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.
Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Tantan, Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- MHP'den Ebru Baki'ye ağır sözler
- CHP'den İmamoğlu için başlatılan 'inceleme'ye tepki