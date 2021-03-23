Bir kulüpten daha İstanbul Sözleşmesi'ne destek

23 Mart 2021 Salı, 11:42

İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'ndan sonra üçüncü adım İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden geldi.

İstanbul BBSK twitter üzerinden yayınladığı açıklamasında "Eşit, adil, şiddetsiz bir toplum için İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından kulüp başkanlığına gelen Fatih Keleş ve ekibi geride kalan süre zarfında kadın sporcu sayısının artması noktasında önemli adımlar atmıştı. Şu an itibarıyla İBBSK bünyesinde 19 Olimpiyat kotalı sporcu bulunuyor. İstanbul BBSK twitter üzerinden yayınladığı açıklamasında "Eşit, adil, şiddetsiz bir toplum için İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır" dedi



