Birleşik, güçlü emek hareketi için: 1 Mayıs Nehir Forumu düzenleniyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 16:57

"Bir Fikrin Hayaleti" sloganıyla yayın hayatına web dünyasında devam eden Mukavemet Dergi’nin düzenlediği, sosyal medya platformları üzerinden üzerinden gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak 1 Mayıs Nehir Forumu’nda DİSK, KESK, TMMOB, TTB başkanlarından işçilere, akademisyenlerden, yazarlara pek çok isim bir araya geliyor.

Yapılan açıklamaya göre forumun içerik ve işleyişi şöyle:



30 Nisan 2021 Cuma günü saat 17:00’da başlayacak ve 2 Mayıs’da sona erecek olan 1 Mayıs Nehir Forumu Mukavemet TV Youtube kanalından ve Mukavemet.org sitesi sosyal medya hesaplarından aynı anda canlı olarak izlenebilecek. Üç gün sürecek programda, her gün üç oturum gerçekleştirilecek. Toplam 46 katılımcının yer aldığı, “Birleşik, Güçlü bir Emek Hareketi Arayışı: Olanaklar ve Zorluklar” başlığı ile açıklanan forumun ilk günü, açılış konuşmasını “Öyle mi Alay Komutanı” sözleriyle emek mücadelesinde yankı uyandıran Mukavemet bileşenlerinden Kamil Kartal yapacak.

1.GÜN SINIF VE TEORİ

Forum’un 30 Nisan saat 17:00’da başlayacak olan ilk gününün ana başlığı Sınıf ve Teori. Ana başlık çerçevesinde, akademisyen Akif Kara moderasyonunda, Özgür Narin, Fuat Ercan, Gaye Yılmaz “Sınıf Kavramı ve Sınıfın Teorisi”ni konuşacak. İkinci oturumda “Sınıfın Tarihsel Görüngüleri” başlığında akademisyenler Görkem Doğan “Emek tarihi”, Aslı Odman “Sınıf ve Mekân: Vahşi Kapitalizm Geri Mi Döndü?”, Saniye Dedeoğlu “Göçmen Emeği”ni, Çiftçi-Sen Başkanı Ali Bülent Erdem ise “Tarımın Tasfiyesi ve Proleterleşme”yi anlatacak.

Prof. Mete Kaan Kaynar moderasyonunda “Teorinin Işığında Deneyimler” başlığıyla gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturumda yine akademisyenler Gökhan Atılgan “Dünya içinde Türkiye’de ‘68 Deneyimi”, Özgür Müftüoğlu “1 Mayıs’ın Güncelliği”, Aziz Çelik “1960 ve 79’larda Emek Hareketinin Dinamikleri”, Araştırma Görevlisi Levent Odabaşı “Hak Mücadelelerinde Tarihsel eşik:1989 Bahar Eylemleri” ve Yazar Zafer Aydın “Büyük İşçi Direnişi: 15-16 Haziran”ı anlatacak.

2.GÜN SINIF VE PRATİK

Forum’un 1 Mayıs saat 17:00’da başlayacak olan ikinci gününün ana başlığı ise “Sınıf ve Pratik”. Ana başlık çerçevesinde moderasyonunu gazeteci Dilek Dindar ve Salim Çalık’ın yürüttüğü oturumda, çeşitli sendikalarda faaliyet gösteren Erdoğan Çapaklı, Kubilay Çelik, Sibel Açıkgöz, Abdulsamet Kete, Tezcan Acu, Olcay Karabulut, Ömer Keskin, Neslihan Acar, Bülent Akarsu ilk konuşmacılar olacak. Ardından Kamil Kartal moderatörlüğünde DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı sözü işçilerden devralacak.

Avukat Cemal Polat’ın moderasyonunu yürüttüğü 1 Mayıs’ın üçüncü oturumunda akademisyenler, Hakan Koçak “Osmanlıdan itibaren 1 Mayıslar”, Can Şafak “1976 1 Mayıs’ı” Ayşem Sezer Şanlı “1977: Kanlı 1 Mayıs”, gazeteci, yazar Atilla Özsever ise “Gazeteci Gözüyle Türkiye’de 1 Mayıs’lar”ı anlatacak.

3.GÜN SINIF VE KÜLTÜR

Forumun 2 Mayıs saat 17:00’da başlayacak olan son gününün ana başlığı ise “Sınıf ve Kültür”. Ana başlık çerçevesinde, Fuat Ercan’ın moderasyonunu yaptığı ilk oturumda yer alan “Sınıf ve Sinema” başlığı üzerine sinema eleştirmeni gazeteci Şenay Aydemir, yazar Yeşim Dinçer sunum gerçekleştirecek. Sınıf ve Tiyatro üzerine OHAL KHK'sı ile görevinden uzaklaştırılan Türkiye'de tiyatro eğitiminin en önemli isimlerinden Süreyya Karacabey konuşmacı olacak.

Sınıf ve Müzik başlığında gerçekleştirilecek ikinci oturumda, müzik yazarı Murat Meriç, Moğollar grubunun usta müzisyeni Taner Öngür ve roman, opera yazarı, gazeteci Özlem Ertan konuşmacı olacak.

Sınıf ve Edebiyat, Renkler, Çizgiler başlığında üçüncü ve son oturumunda şair, yazar Sezai Sarıoğlu ve şair, yazar Akif Kurtuluş yer alacak. Diğer taraftan yıllarca DİSK’in 1 Mayıs afişlerinin yaratıcısı olan Fahrettin Erdoğan “1 Mayıs afişlerinin hikâyesini”, Ressam Feyyaz Yaman ise 78 Kuşağı Sanat ve Toplumsalın Sonu’nu anlatacak.

1 Mayıs Nehir Forumu’nun kapanış konuşmasını hukukçu, Mukavemet bileşenlerinden Özgür Karaduman yapacak.